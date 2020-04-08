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08.04.2020 - 12:46 | | AA

Vali araç içindeki o manzarayı görünce...

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni tip corana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında semt pazarlarını ziyaret etti, alışveriş yapan vatandaşları ve pazar esnafını tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vali Toprak araç içinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali araç içindeki o manzarayı görünce...

Alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere pazarları gezen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,  denetimlerinde, şehirdeki sosyal hareketliliğin azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasına dikkati çekti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Toprak, ürünleri vatandaşın seçmemesi, bizzat esnaf tarafından verilmesi ve maske takılması yönünde uyarılarda bulundu.

 Bir pazar esnafına tezgahtaki meyve ve sebzeleri göstererek yönelttiği, "Bunlar seçmece mi?" sorusuna "Hayır" yanıtını alan Toprak, tedbirlerin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak, esnaftan, alışveriş esnasında uygulanması gereken tedbirlerin uygun bir dille vatandaşa anlatılmasını istedi.

Vali araç içindeki o manzarayı görünce...

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yapılan trafik denetimlerine de katılan Toprak, Konya'da, araç yoğunluğunun yüksek olduğu Ankara Caddesi üzerinde sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, araç içinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Maskesi olmayan sürücülere maske dağıtılması için trafik ekiplerine talimat veren Vali Toprak, maskesi olmayan bir sürücüye, makam aracından getirttiği maskeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde sürekli uyardıklarını dile getiren Toprak, "Tamamen halkımızın sağlığı için bu önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya gelip virüsün bulaşmaması için aldığımız kararlar ve uygulamalarla mümkün olduğunca hareketliliği azaltacağız." diye konuştu.

Toprak, denetimler esnasında koruyucu maske takarak, sosyal mesafeyi korumaya da özen gösterdi.

Bakan Akar'dan önemli açıklamalarDiyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi. MSB'de corona virüs tedbirleriyle ilgili Bakan Akar, "İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Aksaklık olmadan sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Akar 1 Ocak'tan itibaren 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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