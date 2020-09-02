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02.09.2020 - 15:14 | | İHA

Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı

Düzce Valisi Cevdet Atay, kent merkezinde korona virüs önlemlerini kapsamında vatandaşların ve esnafların maske takıp takmadığını denetledi. Vali, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı

Vali Cevdet Atay sık sık kent merkezi ve pazar yerlerinde maske denetimi yapıyor. Bu kapsamda bugün de kent merkezinde beraberinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve ilgili kurum müdürleri ile birlikte maske denetimi yaptı.

Denetim kapsamında sağlık ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta ekipleri vatandaşlara ve esnaflara maske, sosyal mesafe ve temizlik hatırlatması yapılarak, broşür ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay’ın geçtiğimiz günlerde de vatandaşların rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunarak “Tüm amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak, Covid-19 tedbirlerine rehavete kapılmadan uyalım. Salgının yayılmasına izin vermeyelim. Salgınla mücadeleyi mutlaka başaracağız. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Uyacağımız çok basit tedbirlerle bulaşın yayılmasını önleyebilir, daha sağlıklı günlere en kısa sürede ulaşabiliriz. Halkımızdan ricamız; korona virüs riskine karşı temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim” ifadelerinde bulunmuştu.

Vali Atay maske denetime katıldı maske dağıttı

Atay bugün yapılan denetim ile ilgili olarak ise “İlimizin genel olarak kurallara uyduğunu görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Maske ve mesafenin çok ciddi alamda faydası var. Mesafeli duracağız maske takacağız. İnşallah hep beraber bu virüsten kurtulacağız” dedi.
Denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.

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