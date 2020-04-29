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29.04.2020 - 16:37 | | DHA

Vali duyurdu! Bir karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü, corona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Vali duyurdu! Bir karantinaya alındı

Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde, corona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinaya ilişkin Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği corona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Boğaz köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

 

 

 

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