Vali ile tatil pazarlığı

Muş’un Uçevler Grup Köy yolunda kar kalınlığı 6 metreye ulaşırken, kentteki birçok köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.

Van’ın Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi’nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı. Vatandaşlar mahsur kalan öğrencileri evlerinde misafir ederken, bölgeye yönlendirilen ekipler dört saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.

Kar yağışı sebebiyle geçen hafta çarşamba, perşembe ve cuma günü eğitime ara verilen Erzincan’da, kar tatilinde “kardan adam” ve “kitap okuma” şartı koyan Vali Ali Arslantaş ile öğrenciler arasında sosyal medyada güldüren diyaloglar yaşandı. Öğrenciler kar tatili isterken “’Sayın valim biraz daha kar yağarsa 1,50 arkadaşlar evden çıkamayacak, öğrencilerin can güvenliği için yarın da tatil olmalı’, ‘Koca yürekli vali amca, tatil yapmazsan mecbur uçmayı öğrenmemiz gerekecek’” gibi paylaşımlar yaptı.

Veliler ise “’Sayın valim tatil falan yapmayın ömrümüzü yediler evde’” şeklindeki paylaşımı dikkati çekti. Öte yandan öğrenciler yaptıkları kardan adama Vali Arslantaş’ın bıyıklı olması dolayısıyla bıyık yapıp sosyal medyada paylaştı.