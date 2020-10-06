Bolu Valisi Ãœmit, kentte salgÄ±nlaÂ ilgili son durum hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ValiÂ Ãœmit, vakalarÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ kontrol altÄ±na alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°limizdeki koronavirÃ¼s vakalarÄ± maalesef kontrol altÄ±na alÄ±namÄ±yor. Ä°ndiremiyoruz, yÃ¼ksek hÄ±zla ilerlemeye devam ediyor. Onun iÃ§in gerekli anket ve araÅŸtÄ±rmalarÄ± yaptÄ±k. Bu anketlerin ve araÅŸtÄ±rmalarÄ±n neticesinde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olan sonuÃ§lara gÃ¶re deÄŸerlendirme yapÄ±yoruz. DÃ¼n amirlerle toplantÄ± yaptÄ±k, bugÃ¼n herkesle beraber bir toplantÄ± yapacaÄŸÄ±z. OlayÄ±n Ã¶nemini anlatacaÄŸÄ±z. Yani bizim bu iÅŸin ciddiyetini anlamamÄ±z iÃ§in bir yakÄ±nÄ±mÄ±zÄ± kaybetmemiz gerekmiyor. Bizim hasta olmamÄ±z gerekmiyor. Bu olay Ã¶nemli, bu olay ciddi. Bizim maske, mesafe ve hijyen olmak Ã¼zere devletin almÄ±ÅŸ olduÄŸu kurallara tam olarak uymamÄ±z gerekiyor. Bizim bu virÃ¼sÃ¼ kontrol altÄ±nda tutmamÄ±z gerekiyor. Ä°limiz genelinde yayÄ±lmalar devam ediyor" diye konuÅŸtu.Â



'AÄ°LELER BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° ZÄ°YARET ETMEYÄ° BÄ°R SÃœRE DURDURMALI'



Vali Ãœmit, hastalÄ±ÄŸÄ±n en fazla aile ziyaretleri nedeniyle bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "En Ã¶nemli bulaÅŸ alanlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmalÄ±yÄ±z. Aile ziyaretlerini kastediyorum. Aileler birbirini ziyaret etmeyi bir sÃ¼re durdurmalÄ±. Telefonlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸelim. Birbirimize dua edelim, empati yapalÄ±m ama birbirimizle bir araya gelmeyelim. Ekonomik hayatÄ±n, Ã¼retimin ve eÄŸitimin etkilenmemesi lazÄ±m. KÄ±sacasÄ± kimsenin etkilenmemesi lazÄ±m. Onun iÃ§in de ne kadar tedbire uyarsak o kadar baÅŸarÄ±lÄ± oluruz. UnutmayalÄ±m tedbirler, virÃ¼sten daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r" dedi.Â



Kentte vakalarÄ±n bu hÄ±zda artmasÄ± halinde daha aÄŸÄ±r tedbirler alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Vali Ãœmit, "EÄŸer kontrol altÄ±na alÄ±nmazsa kesinlikle tedbirleri daha fazla artÄ±racaÄŸÄ±z; ama toplum hayatÄ±, devlet hayatÄ±, millet hayatÄ±, bireysel hayat bir ÅŸekilde devam ediyor. Bu hayatÄ± etkilemeyecek ÅŸekilde tedbirler almalÄ±yÄ±z. Ã–nce saÄŸlÄ±k. SaÄŸlÄ±k eÄŸer daha aÄŸÄ±r tedbiri gerektiriyorsa evet daha aÄŸÄ±r tedbir alÄ±nacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.