Vali Yerlikaya: 139 yaralı, 18 ayrı hastaneye sevk edildi

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezinde olduğunu belirtti.

Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcunun bulunduğunu aktaran Yerlikaya, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." bilgisini verdi.