MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti
ABONE OL
10.11.2020 - 12:39 | | DHA

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odayı ziyaret etti.

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü anma programının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Burada Atatürk'ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret eden Yerlikaya, İmamoğlu ve Avsever yatağına çiçek bıraktı.

 

3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptıAksaray'da camideki yardım paralarını çalan hırsızlık şüphelisi Sabahattin Şahin, Aksaray- Adana kara yolunda otostop yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sabahattin Şahin'in Ankara'da 15, Aksaray'da 4, Niğde'de de 2 camiden hırsızlık yaptığı belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şahin, adliye çıkışı basın mensuplarına "Pişmanım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özlem dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Unutmadık, unutmayacağız

Özlem dolu 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları... Unutmadık, unutmayacağız

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Ukraynalı turistler yine 'Antalya' dedi

Ukraynalı turistler yine 'Antalya' dedi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet