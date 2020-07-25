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25.07.2020 - 17:41 | | DHA

Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'ne geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra dün ibadete açılan Ayasofya Camii'ne geldi. Camiye girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra camiye girdi.

Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'ne geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Ayasofya Camii'ne geldi.

Vali Yerlikaya, camiye girmeden önce, içeri girmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşı maske konusunda uyaran Vali Yerlikaya, "Bak seni 900 liradan kurtardım" diyerek espri yaptı.

Vali Yerlikaya, camiye girişte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya bir gazetecinin sorusu üzerine, "Hissiyat sözün bittiği yer, gözyaşı ve kalbi bir mutluluk. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok" diye konuştu.

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