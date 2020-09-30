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30.09.2020 - 12:33 | | DHA

Vali Yerlikaya İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'na katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6. toplantısına katıldı.

Vali Yerlikaya İl Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'na katıldı

İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nun 6. toplantısı yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Vali, Yerlikaya, toplantı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu 6. toplantısındayız. Koronavirüs ile mücadelede filyasyon ve izolasyon çalışmalarının yanında sizlerin de desteği çok önemli, tedbirlere birlikte uyalım." ifadelerini kullandı.

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