MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi
ABONE OL
24.07.2020 - 00:10 | | AA

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.

Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi.

Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi.

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.

Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları incelediİstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

Sağlık Bakanı Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım

Sıradaki Haber