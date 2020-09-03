03.09.2020 - 22:12 | | DHA
Vali Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla corona virüs toplantısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla corona virüs tedbirleriyle ilgili toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Yerlikaya, koronavirüsle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.
Toplantıda koronavirüs tedbirleri, filyasyon takipleri, düğün, nikâh, nişan gibi törenlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca denetim ve rehberlik çalışmaları konuşuldu. Vali Yerlikaya, salgınla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli, Denizli'deki orman yangınında incelemelerde bulunduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesindeki orman yangınıyla ilgili "Şu ana kadar helikopterden gördüğümüz kadarıyla göz kararı söyleyebileceğimiz bir 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor." dedi.