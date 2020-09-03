Vali Yerlikaya'dan 39 ilçe kaymakamıyla corona virüs toplantısı

Toplantıda koronavirüs tedbirleri, filyasyon takipleri, düğün, nikâh, nişan gibi törenlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca denetim ve rehberlik çalışmaları konuşuldu. Vali Yerlikaya, salgınla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.