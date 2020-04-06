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06.04.2020 - 16:06 | | DHA

Vali Yerlikaya'dan, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için taziye mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ın ailesi ve tıp camiasına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Vali Yerlikaya'dan, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan için taziye mesajı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, geçirdiği kalp krizi sonrası dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kayacan için bugün İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

 

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