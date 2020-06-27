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27.06.2020 - 18:24 | | AA

Valilik açıkladı! Bakın yakalanan PKK'lı terörist kim çıktı...

Gelen son dakika haberlerine göre; Mardin'in Derik ilçesinde yakalanan teröristin, terör örgütü PKK'nın "mayın ve bombacısı" olduğu belirlendi.

Valilik açıkladı! Bakın yakalanan PKK'lı terörist kim çıktı...

 

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca sözde Gap-Rıha kırsalında İHA desteği ile yapılan taramada bir kişinin sırt çantalı, silahlı şekilde hareket ettiği tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen komandolar, söz konusu kişiyle Mardin-Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında karşılaştı. Komandoların çağrılarına uyan kişi teslim oldu.

Yapılan araştırmada, yakalanan teröristin "Zana Mardin" kod adlı Zilan Demir olduğu ve sözde Bagok kırsalında terör örgütü PKK'nın "mayın ve bombacısı" olarak görev yaptığı belirlendi.

Teröristin üzerinde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve çok sayıda mühimmat ile yaşam ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde bir teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirmişti.

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