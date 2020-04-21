21.04.2020 - 12:18 | | İHA
Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak
Bitlis’in Yolalan beldesi corona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm giriş-çıkışların yasaklanacağı belirtildi.
İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.