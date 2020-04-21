MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak
ABONE OL
21.04.2020 - 12:18 | | İHA

Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak

Bitlis’in Yolalan beldesi corona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.

Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm giriş-çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

 

 

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor

Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

'Panda' adlı kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

'Panda' adlı kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

Sıradaki Haber