Valilik açıkladı! Bugün itibari ile giriş çıkış yasak

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm giriş-çıkışların yasaklanacağı belirtildi.