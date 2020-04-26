Valilik duyurdu! 1 mahalle daha karantinaya alındı

Orhaneli ilçesine bağlı 240 nüfuslu kırsal Nalınlar Mahallesi, artan corona virüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi´nde corona virüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."