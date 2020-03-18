Konya ValiliÄŸiÂ resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan corona virÃ¼se yÃ¶nelik tedbir amaÃ§lÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n salonu, gazino, kafeterya, kÄ±raathane gibi yerlerinÂ kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

DuyurudaÂ bu tedbirlere raÄŸmen dÃ¼ÄŸÃ¼n ve yemek organizasyonlarÄ±n taÅŸra ilÃ§elerinde devam edildiÄŸine vurgu yapÄ±larak, ''YapÄ±lan tÃ¼m uyarÄ±lara ve duyurulara raÄŸmenÂ taÅŸradaki ilÃ§elerimize baÄŸlÄ± bazÄ± mahallelerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸehrimiz genelinde dÃ¼ÄŸÃ¼n, niÅŸan gibi yemekli ve toplu organizasyonlar iÃ§in bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri yÃ¶nÃ¼nde haberler alÄ±nmaktadÄ±r.Â VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± devletimizin dÃ¼nyaya Ã¶rnek olan titiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve aldÄ±ÄŸÄ± kararlar halkÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak adÄ±na yapÄ±lmaktadÄ±r. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ± virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±na fÄ±rsat vermemek iÃ§in iptal ederek, devletimizin mÃ¼saade edeceÄŸi zamanlarda yapmak Ã¶nemli bir vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revi ve bu sÃ¼reÃ§te bir zorunluluktur.



Bu baÄŸlamda koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek adÄ±na alÄ±nan bu kararlara uymayanlar hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir''Â denildi.Â