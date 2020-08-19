MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama
ABONE OL
19.08.2020 - 16:42 | | İHA

Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Adıyaman’da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla ilgili Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Otobüs firması ve otobüs kullanan çocuğun babası hakkında işlem yapıldığını belirten Adıyaman Valiliği, “19 Ağustos 2020 tarihinde Adıyaman’da, 9-10 yaşlarında bir çocuğun otobüs kullandığı görüntülerinin ulusal ve yerel medyada yayınlanması üzerine valiliğimizce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, ilimiz merkezindeki Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü civarında iller arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü 2010 doğumlu M.E.Ö. isimli çocuğun kullandığı görülmüş ve Kabahatler Kanununun 11. maddesine istinaden sürücü (15) yaşından küçük olduğu için herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak firmaya 2918 sayılı KTK’ nın 36/3a maddesinden 2 bin 473,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Sürücü M.E.Ö.’ nün babası R.Ö. isimli şahıs hakkında ise TCK 179/2. maddesi gereği adli tahkikat başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdiSon dakika gelen habere göre; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsız yakalandı!

Kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hırsız yakalandı!

Sıradaki Haber