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28.01.2021 - 12:23 | | DHA

Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

İstanbul Beykoz Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi kurtarıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği'nden Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili yapılan açıklama geldi. Açıklamada; "Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi.

Valilikten Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

Beykoz Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55'te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti. Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00'da çeki halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi.

Valilikten Rivada sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

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