MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması
ABONE OL
06.08.2020 - 11:31 | | İHA

Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması

 Eskişehir Valiliği, içinde Eskişehir’in de bulunduğu bazı büyükşehirlerde Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağın başlatıldığı ile ilgili sosyal medyada dolaşan haberi yalanladı.

Valilikten ‘sahte haber’ açıklaması

1 Ağustostan 9 Eylüle kadar bazı büyükşehirler ve Zonguldak ile 15 ilde sokağa çıkma yasağı haberi sahte çıktı. Bir kaç gündür sosyal medyada yayılan bu haber vatandaşlar arasında endişe oluşturuyor.

Söz konusu Eskişehir Valiliği yayılan sahte haberi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanalarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur” diye vatandaşları uyardı.

Sevgilisinin başından yaraladığı kadın, bankaya sığındıBursa'da, erkek arkadaşı Suat B.'nin sert cisimle vurarak, başından yaraladığı Gülcan Buldu (35), banka şubesine sığındı. Buldu, hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de vali ve belediye başkanından 'koronavirüs' denetimi

Kayseri'de vali ve belediye başkanından 'koronavirüs' denetimi

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

ÖSYM YKS tercih ekranı: YKS tercihleri başladı!

ÖSYM YKS tercih ekranı: YKS tercihleri başladı!

Sıradaki Haber