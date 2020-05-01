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01.05.2020 - 13:30 | | DHA

Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

Tekirdağ’da Vali Aziz Yıldırım’ın adını kullanarak solunum cihazı alınacağı gerekçesi ile vatandaşlarımızdan para talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu bilgisi üzerine emniyetten uyarı açıklaması yapıldı.

Valinin adıyla dolandırıcılık tuzağı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Son günlerde Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım’ın adı kullanılarak solunum cihazı alınacağı gerekçesi ile vatandaşlarımızdan para talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu bilgisine ulaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Tekirdağ Valiliği’nin ve Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım’ın bu yönde bir talebi bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve benzer bir girişimle karşılaşmaları durumunda ivedilikle 155 Polis İmdat Hattı’nı aramaları gerekmektedir” denildi.

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