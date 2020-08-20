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20.08.2020 - 11:59 | | DHA

Van Gölü'ne masa kurup, satranç oynadılar

Van’ın Erciş ilçesinde satranç ustası ve antrenörü Kadir Erden (36) ile arkadaşı Sami Demir, gölün kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü'ne masa kurup, satranç oynadı.

Van Gölü'ne masa kurup, satranç oynadılar

Van Gölü doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla ilgi çekiyor. Öğretmen eşinin görevi nedeniyle Erciş ilçesinde yaşayan satranç ustası Kadir Erden Van Gölü'nün ve çevrenin kirletilmesine tepki göstermek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Arkadaşı Sami Demir ile birlikte ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki sahil yolu bandına gelen Erden, burada bir süre çöp topladı. Ardından Kadir Erden ve Sami Demir, gölün serin sularına masa kurup, satranç oynadı.

Uluslararası birçok müsabakada çeşitli dereceler elde eden Kadir Erden, amacının farkındalık oluşturup, Van Gölü'nün kirletilmesine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Erden, "Sahil yolu coğrafi olarak muhteşem bir yapıya sahip. Her gün buraya gelip eşim ve çocuğumla gezinti yapıyoruz. Van Gölü'nün bu eşsiz güzelliğinin kirletildiğini düşünerek ne yapabilirim diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. Van Gölü'nün mavi ve serin sularına masa atıp, arkadaşım Sami Demir ile satranç maçı yaptık. Bu çalışmayla dikkatleri Van Gölü'ne çekip, farkındalık oluşturmak istedik. Uluslararası satranç müsabakalarında sayısızca şampiyonluklar yaşadım. Yaklaşık 22 yıldır aktif ve lisanlı olarak yurtiçi ve yurt dışında satranç oynuyorum aynı zamanda uluslararası satranç antrenörüyüm" dedi.

Van Gölüne masa kurup, satranç oynadılar

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