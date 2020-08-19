Van, Hakkari, Hatay ve Kilis sınırında kaçak sigara ile uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Van, Hakkari, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 29 bin 522 paket sigara, 1548 gram esrar ile 15 cep telefonunun ele geçirildiği kaydedildi.
İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.