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23.08.2020 - 12:11 | | DHA

Van Valisi Bilmez, Çavuştepe nekropol kazı alanında inceleme yaptı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Gürpınar İlçesindeki Çavuştepe arkeolojik kazı alanında inceleme yaparak, kazılar hakkında bilgi aldı.

Van Valisi Bilmez, Çavuştepe nekropol kazı alanında inceleme yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerlerden oluşan 17 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropolde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle kazı çalışması yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Urartu medeniyetine ait nekropolün kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulundu. Eşi Meral Bilmez ile birlikte yapılan kazı çalışmalarını inceleyen Vali Bilmez'i, kazı başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu karşıladı.

Van Valisi Bilmez, Çavuştepe nekropol kazı alanında inceleme yaptı

Yapılan kazı ve gün yüzüne çıkarılan eserler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çavuşoğlu, nekropol alanında birçok mezar ortaya çıkarıldığını ve bu mezarların aristokratlara ait olduğunu ifade etti. Prof. Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan mezarlardan 2 bin 700 yıl önce gömü işleminin nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler elde ettiklerini ifade etti. Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’e, Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve Eşi Bediha Atar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit eşlik etti.

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