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15.04.2020 - 16:02 | | DHA

Van'da 1 mahalle daha karantinada!

Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan Öveçli Mahallesi, İstanbul'dan gelen 1 kişide corona virüs görülmesi üzerine karantinaya alındı. Corona virüs testi pozitif çıkan kişinin, mahallede bulunan 30 kişi ile de temas ettiği belirlendi.

Van'da 1 mahalle daha karantinada!

Van'ın Gürpınar İlçesi Öveçli Mahallesi'ne İstanbul'dan gelen kişide corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, corona virüs testi pozitif çıkan kişinin temas çevresini inceleyerek, hikayesini oluşturdu. İstanbul'dan gelen kişinin mahallede bulunan 30 kişi ile temas ettiği tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 90 haneli Öveçli Mahallesi'nin bunun üzerine karantinaya alınmasına karar verdi. Önlemler kapsamında mahallede 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Karantina kapsamında mahalleye giriş-çıkışlar da yasaklandı.

Bu arada Van’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 80’e yükseldi. Tedavi görüp iyileşen hasta sayısı 15, tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulan vatandaşların sayısı ise 21 bin oldu.

Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.
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