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09.11.2020 - 10:44 | | İHA

Van'da 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Van’ın Çaldıran ilçesinde arazide kendisinden yaşça büyük biri tarafından dövülerek kafasında birçok yarık oluşan çocuk ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide bulunan 5. sınıf öğrencisi Mert Akdemir, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldüğü belirtildi. Kafasında birçok yarık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir, hemen hastaneye kaldırıldı. Vuran kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan Akdemir, hala üzerindeki şoku atamıyor.

"ÇOCUĞU RESMEN ÖLDÜRMÜŞLER"

Babasını hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen denk geldiğini belirten baba Dilaver Akdemir, “Oğlum ne oldu sana diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş’ dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış” dedi.

Vanda 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

"BANA DA GÖZDAĞI VERİYOR"

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Adam bana da gözdağı veriyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuğum ölümden dönmüş, eğer çobanlar olmasaydı bugün çocuğum yanımda olmazdı. Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Dışarıda gezmelerine gönlüm razı değil” ifadelerini kullandı.

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