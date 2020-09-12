Van'da 15 kişilik minibüsten, 63 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste yapılan kontrolde 27'si Afganistan, 29'u Pakistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü S.Ö., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçaklar ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
ABD'yi vuran felakette 500 bin kişi evlerini terk etti!ABD'nin batı yakası eyaletlerinde en az 26 kişinin hayatına mal olan orman yangınları devam ederken, Oregon eyaletinde yetkililer, yangında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ettiklerini belirtti. 500 bin kişi yangın nedeniyle evlerini terk etti.