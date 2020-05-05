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05.05.2020 - 10:27 | | DHA

Van'da 350 kilo inci kefali ele geçirildi!

Van’ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerinin denetiminde, 150 metre misina ağ ile avlanması yasak olan 350 kilo inci kefali ele geçirildi. Ağlar ve balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Van'da 350 kilo inci kefali ele geçirildi!

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciş Jandarma ve İlçe Bot Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Madımak mevkisinde denetimlerde bulundu. Ekipler, 150 metre misina ağ ve 350 kilo inci kefali ele geçirdi.

Balıklar ve ağlar, imha edilmek üzere Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

 

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