Van'da 350 kilo inci kefali ele geçirildi!

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erciş Jandarma ve İlçe Bot Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Madımak mevkisinde denetimlerde bulundu. Ekipler, 150 metre misina ağ ve 350 kilo inci kefali ele geçirdi.

Balıklar ve ağlar, imha edilmek üzere Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.