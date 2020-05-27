27.05.2020 - 11:05 | | DHA
Van'da, 4 günde kısıtlamaya uymayan 343 kişiye ceza
Van'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye, 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Van'da da ihlal edenlere ceza yazıldı. Kısıtlama boyunca kent genelindeki kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerde, yasak ihlali yapan 343 kişiye toplam 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uyguladı.
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdıBeslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekleri sokağa çıkma yasağının olduğu gün gezdiren 4 kişi, büyük bir şok yaşadı. Köpeklerden birisi, bir anda saldırganlaşıp güçlü çenesi ile ısırdığı arkadaşlardan birisinin ayağını uzun süre bırakmadı. Yerde sürüklenen genç kişiyi, mahalleleli güçlükle kurtarırken, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı