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06.05.2020 - 12:21 | | İHA

Van'da 4 mahalle karantinaya alındı!

Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

Van'da 4 mahalle karantinaya alındı!

İpekyolu ilçesinde bağlı Ortanca Mahallesi’nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantina kararı alındı. Kurulan taziyeye katılarak corona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, ‘görevi ihmalden’ İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bisiklet süren iki genç otomobilin altında girdiUşak’ta 13 yaşındaki bisiklet sürücüsü, arkadaşının yardımı ile aracın altından sürünerek çıktı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, otomobil sürücüsünün ise olayı şoku ile bir süre araçtan çıkamadığı gözlendi.
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