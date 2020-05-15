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15.05.2020 - 12:19 | | DHA

Van'da araçtaki 42 kilo eroini, 'Rexo' buldu

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Rexo' ile hafif ticari araçta yaptığı aramada, 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Van'da araçtaki 42 kilo eroini, 'Rexo' buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik köpeği 'Rexo' ile araçta yapılan aramada; bagajdaki 2 çuval içinde, 82 paket halinde toplam 42 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Sürücü S.P. ve araçtaki İran uyruklu S.V. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

 

15-20 yaş arası gençler günler sonra sokakla yeniden buluştuYeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler Hasköy Parkı'na akın etti. Uzun zaman sonra dışarısı ile buluşan gençler dev satrançta ve tenis masasında hünerlerini sergilediler.
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