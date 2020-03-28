MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı
ABONE OL
28.03.2020 - 07:27 | | DHA

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçeye bağlı Han Mahallesi , Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Covid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ediyor" denildi.

Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Son dakika... İkisi emniyet müdürü 15 poliste corona pozitif çıktı!

Son dakika... İkisi emniyet müdürü 15 poliste corona pozitif çıktı!

Sıradaki Haber