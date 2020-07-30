30.07.2020 - 17:56 | | DHA
Van'da çarşı ve pazarlarlarda yoğunluk
Van'da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik gözlemlenirken, esnaf ise eski bayram yoğunluğunun olmadığını, pandemi nedeniyle satışların durgun olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı’nı, evinde geçiren Vanlılar, Kurban Bayramı için çarşı pazarda hareketlilik oluşturdu.
Özellikle ana caddelerin yanı sıra, ara sokaklarda da hareketlilik gözlenirken, esnaf pandemi nedeniyle satışlarının eski bayramlar gibi olmadığını söyledi. Önceki yıllarda bayram arifesinde yaşanan yoğun görüntüler, bu bayramda kısmen yaşandı.
Esnaf, pandemi nedeniyle vatandaşların korktuğunu ve bu nedenle işlerin eskisi gibi olmadığını söyledi.
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