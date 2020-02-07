MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı
ABONE OL
07.02.2020 - 10:16 | | AA

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çalışmaya başlamaya karar verdi.

Ekipler, bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çığ altındaki itfaiye erinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.

Sosyal medyada herkes onu konuşuyor! Koronavirüslü olmadığını böyle anlattıİstanbul'da çekilen bu görüntü sosyal medyayı salladı. Eminönü şehir hatları vapuru iskelesinde çekildiği tahmin edilen görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İl İl Cuma namazı saatlerini yayımladı

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İl İl Cuma namazı saatlerini yayımladı

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Sıradaki Haber