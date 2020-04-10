MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van’da coronayı yenen 3 kişi daha taburcu oldu!
ABONE OL
10.04.2020 - 16:24 | | İHA

Van’da coronayı yenen 3 kişi daha taburcu oldu!

Van'da corona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastaneden iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Van’da coronayı yenen 3 kişi daha taburcu oldu!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında corona virüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Feride Tay (60), Sabri Yıldızer (61) ve Ercan Çiftçibaşı, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Hastane önünde düzenlenen törende taburcu olan hastalara çiçek takdim edildi. Van’da şimdiye kadar son 3 kişiyle birlikte corona virüs tedavisi gören 11 kişinin taburcu olduğu bildirildi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Gazetecilere açıklama yapan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, corona virüsle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 11 kişinin sağlığına kavuştuğunu hatırlatan Başhekim Çelik, “Corona virüsü pozitif olan ve genel durumları kötü olan 3 hastamızın başarılı bir şekilde tedavilerini tamamladık. Tüm sağlık çalışanlarımız ve destek personelimizle beraber virüsle mücadele ederek başarıya imza attık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi hastanesi ilan edildi. O günden bu yana bütün vakaların hastanemizde takipleri ve tedavileri yapılıyor. İlk vaka Van’da 15 Mart’ta gözlemdi. Türkiye’de ise 11 Mart’ta gözlemlenmişti. Bir ay içerisinde 11 hastamız şifa buldu. Bugün de 3 vakamızı şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Şifayla taburcu olan hastalar ise 'evde kal' çağrılarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, süreçte kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

 

 

Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı

Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Bilecik’in Ormangüzle köyü karantinaya alındı

Bilecik’in Ormangüzle köyü karantinaya alındı

Sıradaki Haber