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15.10.2020 - 14:41 | | AA

Van'da definecilerin tarihi mezarlıkta açtığı çukurlar dolduruldu

Van'ın Erciş ilçesinde definecilerin Selçuklu Karakoyunlu Mezarlığı'nda açtığı çukurlar, Belediye ekiplerince Müze Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde dolduruldu.

Van'da definecilerin tarihi mezarlıkta açtığı çukurlar dolduruldu

Van Erciş İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'ndeki tarihi mezarlıkta definecilerin açtığı çukurların doldurulması için çalışma başlatıldı.

Tarihi mezarlığın bulunduğu alana giden Belediye ekipleri, Van Müze Müdürlüğü görevlileri gözetiminde açılan çukurları kapattı, çevre temizliği yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık Karakoyunlu Selçuklu Mezarlığı'nın 1992-1995 yıllarında restore edildiğini söyledi.

 İklim koşulları ve insan faktörü nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi amacıyla Van Müze Müdürlüğüne müracaat ettiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu alanların güvenliğinin temin edilmesi için kolluk birimleri sıklıkla denetim yapacak. Buraya bekçi görevlendirdik. İlçemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle bulunduğumuz coğrafyada örnek bir ilçe konumunda. Doğal güzelliklerimizi ve tarihi alanlarımızı yapacağımız çalışmalarla turizme kazandıracağız. Belediye başkanlığımızca, mezarlık alanı içinde Müze Müdürlüğümüzle iyileştirme ve temizlik çalışmaları yapılıyor. En büyük idealimiz kadim mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmektedir."

Erciş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turgay Turan ise "Mezarlıkta yapılan kaçak kazılar sonucu oluşan çukurları dolduruyoruz. Kaçak kazılara fırsat vermemek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buraların zarar görmemesi için tedbir amaçlı bekçi görevlendirdik." dedi.

 

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