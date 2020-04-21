MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
ABONE OL
21.04.2020 - 13:08 |

Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler olmaya devam ediyor. Son olarak Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından alınan son verilere göre Van'da meydana gelen deprem yerin 7.47 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi..

Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Ülkemizde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi depremin büyüklüğü ve şiddetine göre can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Son olarak Van'ın bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana gelmesinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. AFAD tarafından alınan son verilere göre meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Vanda deprem mi oldu AFAD son depremler listesi En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel katalog bu hafta! BİM aktüel katalog 21 Nisan Salı...

BİM aktüel katalog bu hafta! BİM aktüel katalog 21 Nisan Salı...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, şartları neler? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır, şartları neler? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemi

Sıradaki Haber