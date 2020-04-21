21.04.2020 - 13:08 |
Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler olmaya devam ediyor. Son olarak Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından alınan son verilere göre Van'da meydana gelen deprem yerin 7.47 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi..
Ülkemizde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi depremin büyüklüğü ve şiddetine göre can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Son olarak Van'ın bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana gelmesinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. AFAD tarafından alınan son verilere göre meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.