Van'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi! En son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Ülkemizde yaşanan depremler vatandaşlar tarafından zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi depremin büyüklüğü ve şiddetine göre can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabiliyor. Son olarak Van'ın bahçesaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana gelmesinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. AFAD tarafından alınan son verilere göre meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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