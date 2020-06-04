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04.06.2020 - 01:53 | | DHA

Van'da gece operasyonu! 2,5 ton ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 2,5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı olan yaklaşık 1 ton inci kefalleri suya bırakılırken, 5 kişiye 8 bin 500 TL ceza uygulandı. Denetimlerle ele geçirilen 10 serpme ağ ve 450 metre uzunluğunda 3 uzatma ağına el konuldu.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nin Örene Köprüsü mevkisinde gece denetim yaptı. Denetimlerde 10 serpme ağında 1,5 tonu ölü 2,5  ton inci kefali ele geçirildi.

Vanda gece operasyonu 2,5 ton ele geçirildi

Kaçak olarak balık avlayan 5 kişiye toplam 8 bin 500 TL ceza uygulanırken, 1 top dolayındaki canlı inci kefalleri de suya bırakıldı.

 

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