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03.12.2020 - 10:13 | | DHA

Van'da otomobilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van’ın Gürpınar ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Van'da otomobilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

 

​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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