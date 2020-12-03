Van'da otomobilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 28 kilo 772 gram eroin ile 4 kilo 209 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Siirt'te şiddetli deprem! Deprem anında yaşananlar kameradaGelen bir son dakika haberine göre; AFAD Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nden de ilk açıklama geldi. Deprem, Diyarbakır ve Batman gibi çevre illerde de hissedildi.