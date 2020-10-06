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06.10.2020 - 23:00 | | AA

Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Afrin'den gelerek Van'da saldırı hazırlığı yaptığı saptanan PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül'de Van'a geldiği tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 Ekim'de Van'ın Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır."

Açıklamada, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.

Teröristin Van T Tipi Cezaevine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

 

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