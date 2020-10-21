Van'da 'Şila'lı aramada 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü H.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
"Merakım başıma bela oluyordu"Erzurum'da, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon ya da walkman' zannederek alıp evine götüren temizlik işçisi Taner Akkuş, hırsızlık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Emniyet Müdürlüğü avukatının itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinde de hakim karşısına çıkan Akkuş'a burada da beraat kararı verildi. Cezaevine girme korkusuyla günlerce uyuyamadığını söyleyen Taner Akkuş, "Merakım başıma bela oluyordu" dedi.