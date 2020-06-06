MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Van'da taziye ve ihlal! Vaka sayısı artıyor...
ABONE OL
06.06.2020 - 00:58 | | DHA

Van'da taziye ve ihlal! Vaka sayısı artıyor...

Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde Gülçek ailesi tarafından yasak olmasına rağmen kurulan taziye bağlantılı corona virüs vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15'e yükseldi.

Van'da taziye ve ihlal! Vaka sayısı artıyor...

Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

Bu arada, Çaldıran İlçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda  ise  aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.  

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, kentteki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.

 

Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vicdansızlık! 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar...

Vicdansızlık! 10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

Sıradaki Haber