Van’dan güzel haber! Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında

Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Van'da vaka sayılarında düşüş sağladı. Pandeminin başladığı ilk aylarda taziye ziyaretleri ve düğün merasimleri nedeniyle vaka sayısı artışıyla Türkiye'nin en kötü illeri arasında olan Van'da, alınan tedbirler sayesinde yoğun bakımdaki hasta sayısı 50'nin altına düştü. Van'da geçen eylül ayının başında Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasında haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Van, tedbirler sonrası risk haritasına göre en iyi 5 il arasında bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ 5 İLİ ARASINDAYIZ AMA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM'

Vali Bilmez, pandeminin ilk başladığı günlerde hastalığın İran'dan Türkiye'ye gelecek endişesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür alınan tedbirler sayesinde İran'dan Türkiye'ye herhangi bir hastalık taşınmadı. Ama maalesef yaz başı ile birlikte özellikle batıdan İstanbul'dan gelen hemşehrilerimizle birlikte taziye ve düğünlerde durumumuz kötüleşti. Eylül başında biz Türkiye'nin en kötü illerinden biriydik. Vaka sayısı en fazla olan illerden birisiydik. Alınan tedbirler, vatandaşlarımızda oluşan bilinç, maske, mesafe ve temizlik konusundaki hassasiyetler arttıkça da durumumuz iyileşti. Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştı. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz filyasyon ekipleri olarak görev aldılar. Belediyelerimiz araç kiralayıp sağlık personeline tahsis ettiler. Hastaları artık hastanelerde değil, evde karşılamaya başladık. Onun sayesinde şu anda Van'da Covid'den dolayı tüm hastanelerde yatan hasta sayısı 50'nin altına düştü. Bu nedenle hem sağlık çalışanlarımıza, hem de kuralları uyan Van halkına teşekkür ediyorum. Ama, sakın tedbirleri elden bırakmayalım. Aynen bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mesafe, maske ve temizlik konusunda duyarlı olmalıyız. Taziye ve ev ziyaretlerini tamamıyla bu ara kaldırmamız lazım. İnşallah okullarımızın açılmasıyla tedbirlere uyumaya devam edeceğiz."

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Kırsal mahallelerdeki ilkokulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağını anlatan Vali Bilmez, "Mart başından itibaren ortaokul ve lise son sınıflarımız eğitime başlayacak. Biz bütün kurumlar olarak üzerimize düşen tedbiri aldık, almaya çalışıyoruz. Bir taraftan da 18 bine yakın vatandaşımız Van'da aşı oldu. İnşallah yeni takvim belli oldukça umut ederim ki polisimizi, jandarmamızı aşılarsak işimiz daha kolay olacak. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız 50'nin altına düştü. Biz sadece yoğun bakım için 150 yatak ayırmışız. Toplam Covid-19 için 550 yatak ayırmışız. Hastanelerdeki tedbirleri elden bırakmadık. Covid-19'a ayırdığımız servisleri hala hazır tutuyoruz. Şu an ilimizin durumu iyi, yeni gelen ambulans dağıtımı ile 112'yi daha da güçlendirdik. Hastaları biz evden ambulansla hastaneye taşıyoruz. Şu an Türkiye'deki en iyi illerden biriyiz. Son birkaç aydır hep ilk 5'teyiz diyebilirim" diye konuştu.

VAKA SAYISINDAKİ AZALMA, VANLILARI SEVİNDİRDİ

Kentte esnaflık yapan Muzaffer Karlı, "Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi burada da yüksekti. Daha sonra kentte yapılan düğün, davet ve taziyeleri iptal ettiler. Vatandaşlar bu kurallara uydu. Herhangi bir sıkıntı yok. Van, şu an koronavirüs vaka sayısı en az olan iller arasında" dedi.

İshak Kara ise "Son dönemde Türkiye'nin en iyi illeri arasında bulunmamız bizleri sevindirdi. Yalnız unutmamamız gereken bir durum var. Maske, mesafeye uyumamız gerekiyor. Hala pandemi bitmiş değil. Rehavete kapılmamamız lazım. Kurallara uyarsak inşallah bu pandemi en yakın zamanda bitecek. Biz de esnaf ve Van halkı olarak bu işten kurtulacağız" diye konuştu.