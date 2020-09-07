Vanuatu HakkÄ±nda Bilgiler; Vanuatu BayraÄŸÄ± AnlamÄ±, 2020 NÃ¼fusu, BaÅŸkenti, Para Birimi Ve Saat FarkÄ±

Vanuatu'nun gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki kullanÄ±lan bayraÄŸÄ±, 30 Temmuz 1980 yÄ±lÄ±nda kabul edilip gÃ¶ndere Ã§ekilmiÅŸtir. KÄ±rmÄ±zÄ±, yeÅŸil, sarÄ± ve siyah renklerden oluÅŸur. Bayraktaki sarÄ± renk, gÃ¼Ã§lÃ¼ HristiyanlÄ±k inancÄ±nÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± renk, kurban edilmiÅŸ domuzlarÄ±, yeÅŸil renk Ã¼lkenin yer altÄ±nÄ±n zenginliÄŸini, siyah renk ise Ã¼lkenin yerli halkÄ±nÄ±z simgeler.Â

Vanuatu Nerededir?

BÃ¼yÃ¼k Okyanus'un gÃ¼ney tarafÄ±nda, Avustralya'ya 1750 kilometre mesafededir. Fiji'nin batÄ±sÄ±nda, Yeni Kaledonya'nÄ±n 500 kilometre gÃ¼neydoÄŸu tarafÄ±nda yer alÄ±r. 83 adadan oluÅŸan Vanuatu Ã¼lkesi, Yeni Gine AdasÄ±'nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunuyor.Â

Vanuatu NÃ¼fusu Ne Kadar?

NÃ¼fusu en az Ã¼lkelerden olan Vanuatu, dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda bu aÃ§Ä±dan 181. sÄ±rada bulunur. Worldometers.info adresinde bulunan tahmini verilerde, Ã¼lke nÃ¼fusunun 307.145 kiÅŸiden oluÅŸur. Vanuatu'nun 1 yÄ±ldaki nÃ¼fus deÄŸiÅŸimi %2.42 artÄ± yÃ¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir.Â

Vanuatu'nun BaÅŸkenti Neresi?

Vanuatu Ã¼lkesinin en fazla geliÅŸen ve kalabalÄ±k ÅŸehri olan Port Vila aynÄ± zamanda baÅŸkenttir. Port Olry, Lenakel, Luganville ÅŸehirleri, Ã¼lkedeki diÄŸer Ã¶nemli yerler arasÄ±nda bulunuyor.Â

Vanautu'nun Para Birimi Nedir?

Vanuatu'nun para birimi, Vanuatu Vatusu'dur. Ãœlkenin para birimi merkez bankasÄ± tarafÄ±ndan denetlenir, basÄ±lÄ±r ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±r. 1 Vanuatu Vatusu, 0.07 TÃ¼rk lirasÄ±yla aynÄ± deÄŸerdedir. VUV bu para biriminin kÄ±saltmasÄ± ve uluslararasÄ± kodudur.Â

Vanuatu'nun Resmi Dili Nedir?

Vanuatu'nun 3 farklÄ± resmi dili bulunur. FransÄ±zca, Ä°ngilizce ve halk arasÄ±nda konuÅŸulan Bislama Ã¼lkenin resmi dilleridir. Vanuatu Ã¼lkesinde, kÄ±rsal kesimlerin bazÄ±larÄ±nda, farklÄ± yerel diller konuÅŸulur. Ä°ngilizce daha Ã§ok eÄŸitim alanÄ±nda, FransÄ±zca ise Ã¼st tabakalarda konuÅŸulan dillerdir.Â

Vanuatu ile TÃ¼rkiye ArasÄ±ndaki Saat FarkÄ± Nedir?

Vanuatu ile TÃ¼rkiye arasÄ± 8 saatlik zaman farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunur. Ãœlkemiz, Vanuatu'dan 8 saat geridedir. Vanuatu'da saat 20:00 olduÄŸunda TÃ¼rkiye'de 12:00 olur.Â

Vanuatu Ekonomisi

Vanuatu ekonomisi; balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, tarÄ±m, mali hizmet ve turizme dayanÄ±r. HalkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarÄ±mla uÄŸraÅŸÄ±r. BalÄ±k Ã¼retimi, kakao Ã§ekirdeÄŸi, kereste son dÃ¶nemlerin ihraÃ§ edilen Ã¼rÃ¼nleri arasÄ±nda yer alÄ±r. Ãœlkedeki kasÄ±rgalar ve diÄŸer felaketler, ekonomiyi olumsuz etkileyebiliyor. Ancak buna raÄŸmen, Vanuatu ekonomisinin devamlÄ± geliÅŸim iÃ§erisinde olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.Â

Vanuatu Ä°klimi

Vanuatu, BÃ¼yÃ¼k Okyanus iÃ§erisinde yer alan ada Ã¼lkesidir. DoÄŸal olarak Ã¼lkede hakim olan iklim tropikal iklim tipidir. YÄ±lÄ±n 9 ayÄ± yaÄŸmurlu ve sÄ±cak geÃ§er. Kalan diÄŸer kÄ±sÄ±mda, hava kuru ve serin hale gelir. GÃ¼neydoÄŸudan esen rÃ¼zgarlarÄ±n etkisiyle yaÅŸanan soÄŸuklar, aÅŸÄ±rÄ± seviyelerde yaÅŸanmaz. Vanuatu Ã¼lkesinde, yaÄŸmurlu ve sÄ±cak dÃ¶nemlerde bazen kasÄ±rgalar yaÅŸanabiliyor.Â

Vanuatu'ya Ne Zaman Gidilebilir?

MayÄ±s ile ekim arasÄ± Vanuatu'nun kuru olduÄŸu dÃ¶nemdir. YaÄŸÄ±ÅŸlar azalÄ±r ve hava aÃ§Ä±k geÃ§er. Deniz severler bu dÃ¶nemi tercihe der. Ãœlkenin festival ve etkinliklerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, mayÄ±s-ekim arasÄ± dÃ¶nemlerde gerÃ§ekleÅŸtirilir. Vanuatu'ya bu dÃ¶nemler dÄ±ÅŸÄ±nda gelirseniz, yaÄŸmura hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±z ve hava koÅŸullarÄ±nÄ±n ani deÄŸiÅŸimlerine hazÄ±r olmanÄ±z gerekir.Â

Vanuatu'da Sosyal Hayat

DÃ¼nyadaki en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke seÃ§ilmiÅŸ Vanuatu'da sosyal yaÅŸam tarÄ±m, turizme dayanÄ±yor. Ãœlkedeki insanlarÄ±n gelirleri, modern devletlerdeki gibi deÄŸilse bile, geliÅŸimler kaydedildiÄŸi sÃ¶ylenebilir.

Ä°nsanlarÄ±n yarÄ±sÄ± kadarÄ± Vanuatu'daki kÄ±rsal alanlardan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan, mutluluk seviyesinin yÃ¼ksek olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. SaÄŸlÄ±k sistemlerinin Ã§ok geliÅŸmediÄŸi Ã¼lkede, bazÄ± altyapÄ± sorunlarÄ± yaÅŸanabiliyor. Ä°nsanlar arasÄ± gelir adaletsizliÄŸi, birÃ§ok Ã¼lkeye gÃ¶re Ã§ok daha azdÄ±r. Vanuatu, teknolojik geliÅŸimlere aÃ§Ä±k ancak inanÃ§ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ benimsemiÅŸ Ã¼lkelerden birisidir.Â