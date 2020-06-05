EminÃ¶nÃ¼- KadÄ±kÃ¶y seferini yapan Turyol tekneleri ve Åžehir HatlarÄ± vapurlarÄ±ndan yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. HavanÄ±n gÃ¼zelliÄŸini de fÄ±rsat bilenler dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih edenlerin oluÅŸturduÄŸu kalabalÄ±k ise dikkat Ã§ekti. EminÃ¶nÃ¼'nden KadÄ±kÃ¶y'e gitmek isteyenler tekne ve ÅŸehir hatlarÄ± vapurlarÄ±nÄ± tercih etti.

YolcularÄ±n iskelede bekledikleri sÄ±rada kalabalÄ±k nedeniyle sosyal mesafeye uymadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Teknenin iÃ§inde de aÃ§Ä±k havada oturmak isteyenlerin yine sosyal mesafeye uymadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Teknede Ã§ay iÃ§enler de dikkat Ã§ekti. YolcularÄ±n arasÄ±nda maske takmayanlar da vardÄ±.Â

YÃœZLERCE YOLCUNUN YÃœRÃœYÃœÅžÃœ HAVADAN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°Â



KadÄ±kÃ¶y Ä°skelesi'nde vapurdan ve tekneden inenlerin oluÅŸturduÄŸu kalabalÄ±k dakikalarca sÃ¼rdÃ¼. Yolcular iskelede kalabalÄ±k dolayÄ±sÄ±yla sosyal mesafeyi hiÃ§e sayarak dakikalarca yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde yÃ¼zlerce yolcunun iskelede yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"BEN MASKESÄ°Z BÄ°NDÄ°M KÄ°MSE BAKMADI MASKE VAR MI YOK MU DÄ°YE"



EminÃ¶nÃ¼-KadÄ±kÃ¶y yolcularÄ± kalabalÄ±ktan ÅŸikayet etti. BazÄ± yolcular maskesiz bindikleri halde kimsenin kendilerini uyarmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â



Yasin Ã–zdemir, "Ä°nsanlar yakÄ±n oturuyorlar, umursamÄ±yorlar. BaÅŸlarÄ±na gelmeyince umursamÄ±yorlar, rahat herkes. Kesinlikle gÃ¼venli deÄŸil, giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kimse bakmÄ±yor. Mesela ben maskesiz bindim, kimse bakmadÄ± maske var mÄ± yok mu diye. Sormuyorlar ilgilenmiyorlar. Sadece gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÃ§in, Ã¶nlem yok" dedi.Â



Ä°brahim TaÅŸkÄ±ran, "Ä°Ã§eri girerken maskemize pek bakmadÄ±lar. Trende 'sosyal mesafeyi koruyun' diyorlar, kimse korumuyor. Marmaray'la geldik ana baba gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. MinibÃ¼sler, otobÃ¼sler Ã¶yle. Tekneyle daha sakin olur dedik ama teknede aynÄ± ÅŸekilde. DeÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok, EminÃ¶nÃ¼ ana baba gÃ¼nÃ¼. Ä°kinci dalga da gelir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.Â

"HALK OLARAK BÄ°RAZ SORUMSUZUZ, HEMEN SALDIK KENDÄ°MÄ°ZÄ°"



Sedat Kabacuk, "Bence biz halk olarak biraz sorumsuzuz, hemen saldÄ±k kendimizi. Devlet gereÄŸini yapÄ±yor da, bizim biraz daha elinden tutmamÄ±z lazÄ±m" dedi.Â



FÄ±rat ElitaÅŸ ise, "Sosyal mesafeye insanlar ister istemez insanlar uymuyorlar. Tek maske yeterli olmuyor ya da mesafeye Ã§ok dikkat ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Sefer sayÄ±larÄ± artÄ±rÄ±lÄ±rsa insanlar, iÃ§erideki insan sayÄ±larÄ± da azalÄ±r. BÃ¶ylece hem daha dikkatli olunur, hem de daha iyi olur. SaÄŸlÄ±klarÄ±na daha Ã§ok dikkat etmiÅŸ olurlar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â