Vapurda 15 dakikalık spor keyfi

Haftanın iki günü, sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte, yolcular, spor hocaları eşliğinde, oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar. Proje, spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirmeyi, sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmayı amaçlıyor. “Vapurda Spor” projesi ilk etapta pazartesi günleri Beşiktaş-Kadıköy hattında, 08.45-10-15; çarşamba günleri de Üsküdar-Eminönü hattında, 09.00-11.05 saatleri arasındaki seferlerde uygulanmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren spor programında sosyal mesafe kuralına uygun hareketler yapılıyor.

İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş,“Bu etkinlikle amacımız yolcularımıza öncelikle sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmak” şeklinde konuştu.