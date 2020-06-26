Vapurlar 5 kuruş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlığında dün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda Şehir Hatları vapurlarında uygulanan ücret tarifesine ilişkin yeni fiyatlandırma kararı alındı. Buna göre; 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında vapur ücreti 5 kuruş olacak. Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar indirimli şekilde hizmet verecek.

3 ay sürecek

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Valilikle birlikte pandemi döneminde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun gün içerisine dağıtılması için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, şunları söyledi: “3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız.”

6 bin taksi teklifine ret

UKOME toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 bin yeni taksi projesi de görüşüldü. Toplantı öncesi yeni taksi sayısıyla ilgili teklif, bin adedi dolmuş ve minibüsten dönüştürülmek üzere 6 bine çıkarıldı. 6 bin yeni taksi plakası teklifi 11 evet oya karşı 15 hayır oyuyla reddedildi. Alt komisyona gönderilen teklif bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.