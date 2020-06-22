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22.06.2020 - 07:00 |

Varank: Aşıda net sonuç temmuzda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs Kovid-19’a yönelik geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarına hakkında bilgi verdi.

Varank: Aşıda net sonuç temmuzda

Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamının olumlu şekilde, dünyayla başa baş gittiğini belirten Varank “Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum” dedi. Aşı geliştirme projesinde, “hayvan deneyleri aşamasına” gelindiğine ve temmuz ayı başında neticelerin alınabileceğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

“Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum.  Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, onlara bir söz verdik; ‘Neye ihtiyacınız varsa, gerekli her şeyi yapacağız.’ Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz.”

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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