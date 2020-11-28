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28.11.2020 - 02:45 | | AA

Varlık Fonu'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Varlık Fonu'ndaki görev değişimi Resmi Gazete'de

Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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