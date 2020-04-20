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20.04.2020 - 17:09 |

Vatan Eş Anlamlısı Nedir? Vatan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Vatan kelimesine alternatif olarak kullanılabilecek bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na uygun şekilde bu kelimeyi öğrenebilir ve değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Peki, vatan eş anlamlısı nedir? Vatan kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

Vatan Eş Anlamlısı Nedir? Vatan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında vatan kelimesinin eş anlamlısı ‘yurt’ olarak karşımıza çıkıyor. Okunuşu ve yazılışı farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden bu her iki kelimeyi de değerlendirebilirsiniz.

Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı

Vatan kelimesinin Türk Dil Kurumu açısından eş anlamı ‘yurt’ olarak öne çıkmaktadır. Genelde Vatan gündelik yaşamda daha sık kullanılsa dahi, farklı zamanlarda yurt sözcüğü eş anlamlı olarak değerlendirilebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Vatan size emanet’’

Bu anlamı kapsamında yurt kelimesini yine vatanın yerine eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

Vatan Nedir?

Vatan kelimesi genel anlamı ‘Bir kişinin doğup büyüdüğü ve yaşadığı toprak parçası’ olarak bilinmektedir. Ancak aynı zamanda vatan arazi ya da ev gibi farklı anlamlar üzerinden de ele alınabilmektedir. Farklı biçimlerde bu kelimeyi kullanırken aynı zamanda yurt sözcüğünü eş anlamlı şekilde cümlede ya da tek başına kullanabilirsiniz. 

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