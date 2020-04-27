Vatandaş çaldı, polis oynadı!

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağında, ilginç görüntüler de yaşandı. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı.
Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı. Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.